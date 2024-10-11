Прямой рейс запустят из Казахстана в Австрию

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, в период проведения 9-го заседания Казахстанско-Австрийского делового совета состоялись встречи казахстанской делегации с Госсекретарем по туризму Австрии Сюзанной Краус-Винклер и генеральным директором аэропорта Вены Юлианом Йегером.
«В ходе встреч были обсуждены вопросы открытия прямого рейса между Казахстаном и Австрией, запланированного авиакомпанией SCAT на весну 2025 года с частотой 2 раза в неделю, а также вопросы визовой поддержки развития туризма», — говорится в сообщении.