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Прямой рейс запустят из Казахстана в Австрию

Прямой рейс между Казахстаном и Австрией будет запущен весной 2025 года. Самолеты будут летать с частотой два раза в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

Источник: пресс-служба авиакомпании SCAT

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, в период проведения 9-го заседания Казахстанско-Австрийского делового совета состоялись встречи казахстанской делегации с Госсекретарем по туризму Австрии Сюзанной Краус-Винклер и генеральным директором аэропорта Вены Юлианом Йегером.

«В ходе встреч были обсуждены вопросы открытия прямого рейса между Казахстаном и Австрией, запланированного авиакомпанией SCAT на весну 2025 года с частотой 2 раза в неделю, а также вопросы визовой поддержки развития туризма», — говорится в сообщении.