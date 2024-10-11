В Новосибирской области отремонтировали два моста через Верх-Тулу

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в регионе отремонтировали сразу два моста через реку Верх-Тула по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Известно, что объекты расположены на 23 км дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар», которая входит в региональную опорную сеть дорог.



«Чтобы сообщение не прерывалось, решено было привести искусственное сооружение в нормативное состояние как можно скорее. Для этого были использованы инструменты национального проекта “Безопасные качественные дороги”», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.



Сейчас реализация проекта находится на контроле Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.