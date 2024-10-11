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Из-за долгов у жительницы Новосибирска арестовали автобусы

Ей потребовалось всего три часа, чтобы оплатить исполнительные производства.

В Новосибирске 48-летняя женщина чуть не лишилась автобусов из-за долгов на сумму 186 900 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП 11 октября.

В отношении владелицы общественного транспорта было возбуждено несколько исполнительных производств. При этом поймать должницу никак не удавалось. Поэтому было принято решение объявить в розыск два автобуса, которые были зарегистрированы на ее имя.

В какой-то момент сотрудникам ГУФССП удалось узнать номер телефона сибирячки. Они позвонили ей и пригласили на прием. Женщина пришла, после чего приставы сообщили об аресте ее автобусов.

Услышав это, должница начала выкручиваться, говоря, что транспорт она сдает в аренду. Однако когда ей пригрозили, сибирячка сдала местонахождения имущества.

После ареста автобусов, женщина за три часа оплатила долг. Она поняла, что ее ждут серьезные финансовые потери, если транспорт не выйдет на рейс.

Ранее новосибирский пристав нашел противотанковую мину у мусорки.

Арина ВЛАСЕНКО.