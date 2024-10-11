В Омской области благоустроили инфраструктуру на железнодорожных станциях

На станциях Западно-Сибирской железной дороги в Омской области в 2024 году благоустроили некоторые станции.
Например, на станции Исилькуль обновлен фасад железнодорожного вокзала, отремонтирован перрон и островная платформа. Ярким событием стал ввод в эксплуатацию пешеходного моста.
Косметический ремонт фасадов вокзалов проведён на станциях Называевская, Омск-Пассажирский, Любинская. Был отремонтирован зал ожидания в здании остановочного пункта 2883 км.
На станции Москаленки на пешеходном мосту смонтировано освещение. На станции Стрела отремонтирована островная платформа.
В октябре для удобства пассажиров платформы с остановочного пункта Новоуральский между станциями Жатва и Любовка перенесут на 900 метров в сторону станции Жатва.
Все выполненные ремонтные работы не повлияли на график движения.