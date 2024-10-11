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В Омской области благоустроили инфраструктуру на железнодорожных станциях

Все выполненные ремонтные работы не повлияли на график движения.

Источник: ЗСЖД

На станциях Западно-Сибирской железной дороги в Омской области в 2024 году благоустроили некоторые станции.

Например, на станции Исилькуль обновлен фасад железнодорожного вокзала, отремонтирован перрон и островная платформа. Ярким событием стал ввод в эксплуатацию пешеходного моста.

Косметический ремонт фасадов вокзалов проведён на станциях Называевская, Омск-Пассажирский, Любинская. Был отремонтирован зал ожидания в здании остановочного пункта 2883 км.

На станции Москаленки на пешеходном мосту смонтировано освещение. На станции Стрела отремонтирована островная платформа.

В октябре для удобства пассажиров платформы с остановочного пункта Новоуральский между станциями Жатва и Любовка перенесут на 900 метров в сторону станции Жатва.

Все выполненные ремонтные работы не повлияли на график движения.