В Омске появится многоэтажка с подземным паркингом

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание Архитектурно-градостроительного совета региона. Основные вопросы повестки касались строительства многоквартирных жилых домов в Центральном и Ленинском округах Омска, а также объектов образования. Особое внимание было уделено крупному инвестиционному проекту «Заречье» в Кировском округе.
«Совместно с коллегами мы поддержали строительство 14-этажного жилого дома с подземным паркингом на улице Кемеровской и одобрили проект 11-этажного дома на улице 2-й Трамвайной», — сообщил Виталий Хоценко.
Также на заседании обсуждались планы по возведению детского сада на 350 мест и школы на 1 122 места в микрорайоне «Зелёная река».
Проект «Заречье» в Кировском округе включает в себя строительство семи многоквартирных домов, детского сада и школы. По словам губернатора, 5% квартир в рамках этого проекта будут переданы переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам и детям-сиротам.
Напомним, что Архитектурно-градостроительный совет Омской области был создан указом губернатора Виталия Хоценко 12 февраля 2024 года. Этот орган занимается рассмотрением и выдачей рекомендаций по архитектурным и проектным решениям объектов, имеющих важное социальное значение для региона.