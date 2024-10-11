В Омске появится многоэтажка с подземным паркингом

Проект «Заречье» в Кировском округе включает в себя строительство семи многоквартирных домов, детского сада и школы. По словам губернатора, 5% квартир в рамках этого проекта будут переданы переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам и детям-сиротам.