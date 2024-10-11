В Казахстане зафиксирован рост инфляционных ожиданий

Добавим, что опрос по Казахстану проводился среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также Астану, Алматы, Шымкент. В каждом опросе участвовали 1500 респондентов.