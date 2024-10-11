В Ростовской области стали чаще искать сотрудников на «удалёнку»

В донском регионе в течение сентября 2024 года появилось около 2800 новых вакансий, предполагающих удаленную работу. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поиска работы HH.ru. Показатель на 16% выше, чем годом ранее, а также на четыре процента выше, чем в августе 2024 года.
Чаще всего вакансии на «удалёнку» предлагали специалистам по продажам, IT-специалистам, а также работникам сфер маркетинга и рекламы.
«Очень сильно в Ростовской области приросли удаленные предложения — сразу на 223% — в профобласти финансов и бухгалтерии, на 153% в сельском хозяйстве, на 134% для юристов», — пояснили в компании.
За год в Ростовской области уменьшилось количество вакансий на удалённую работу в сферах гостеприимства (-70%), страхования (-53%), логистики (-40%), административного персонала (-37%).