В Ростовской области стали чаще искать сотрудников на «удалёнку»

В донском регионе в течение сентября 2024 года появилось около 2800 новых вакансий, предполагающих удаленную работу. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поиска работы HH.ru. Показатель на 16% выше, чем годом ранее, а также на четыре процента выше, чем в августе 2024 года.