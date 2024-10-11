Жителей региона приглашают принять участие в «Монетной неделе»

«Монетная неделя» проводится в этом году второй раз. Весной жители Самарской области принесли в банки-участники более 853 тыс. монет на общую сумму 3,6 млн рублей. Были и необычные случаи. Так, один из посетителей банка в Самаре принес 300 монет номиналом 1 копейка. Клиент рассказал, что он разобрал купленный сувенир из монет.