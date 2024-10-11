Почти 100 жилых домов в Приморье уже подключены к отоплению

Напомним, в Приморье стартовал отопительный сезон 2024−2025 годов. Первые две котельные Примтеплоэнерго, которые находятся в селах Барано-Оренбургское и Барабаш-Левада Пограничного округа 1 октября начали подачу тепла на объекты соцкультбыта. В Артеме отопление планируют включить 15 октября. Традиционно первые на очереди — социально-важные объекты, среди которых школы, детские сады и больницы. Во Владивостоке отопление начнется согласно нормативу. Для подачи тепла необходимо, чтобы пять дней подряд температура была ниже восьми градусов тепла. Отметим, что приморские тепловые сети (АО «ДГК» входит в группу РусГидро) активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. В центре внимания специалистов не только теплотрассы в городе, но и теплоисточники — все котлы и иное оборудование обязательно проходит ремонт разного уровня сложности.

