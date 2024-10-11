Почти 100 жилых домов в Приморье уже подключены к отоплению

В Приморье стартовал отопительный сезон, и уже почти 100 жилых домов в северных муниципалитетах региона получили тепло. По информации минЖКХ края, к концу октября планируется завершить подключение всех абонентов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Сейчас в регионе работают 57 котельных, которые обеспечивают отопление 136 социально значимым объектам и 93 жилым домам. В частности, отопление подключают в социальных учреждениях Арсеньева, Артема, Анучинского, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Пограничного, Пожарского, Тернейского и Яковлевского округов.
Началась подача отопления в жилые дома Пожарского, Ольгинского и Тернейского округов. В Ольгинском округе уже все 43 жилых дома, подключенные к центральному отоплению, обеспечены теплом.
Специалисты отметили, что с отопительный сезон начался 1 октября с подключения северных территорий.
«С середины октября начнется массовое подключение потребителей — к концу месяца батареи станут горячими у всех потребителей», — добавили специалисты.
Социальные объекты в Приморье начали подключать к отоплению.
Тепло получают 20 соцобьектов в Пограничном и Тернейском округах.
Напомним, в Приморье стартовал отопительный сезон 2024−2025 годов. Первые две котельные Примтеплоэнерго, которые находятся в селах Барано-Оренбургское и Барабаш-Левада Пограничного округа 1 октября начали подачу тепла на объекты соцкультбыта. В Артеме отопление планируют включить 15 октября. Традиционно первые на очереди — социально-важные объекты, среди которых школы, детские сады и больницы. Во Владивостоке отопление начнется согласно нормативу. Для подачи тепла необходимо, чтобы пять дней подряд температура была ниже восьми градусов тепла. Отметим, что приморские тепловые сети (АО «ДГК» входит в группу РусГидро) активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. В центре внимания специалистов не только теплотрассы в городе, но и теплоисточники — все котлы и иное оборудование обязательно проходит ремонт разного уровня сложности.