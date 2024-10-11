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В Самаре местные жители считают, что для счастья нужно 240 тысяч рублей

Самарцы рассказали о порогах бедности в регионах.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители рассказали, какой должна быть зарплата, чтобы они чувствовали себя подавлено. Горожане рассказали о пороге бедности, об этом сообщают в сервисе по поиску высокооплачиваемых билетов SuperJob.

— В Москве порог бедности — 45 тысяч рублей, богатства — 890 тысяч, для счастья москвичам нужно 276 тысяч рублей в месяц. Респонденты из Санкт-Петербурга бедностью считают зарплаты ниже 41 тысячи, — отмечают аналитики.

Специалисты отмечают, чем старше респонденты, тем больше, по их мнению, порог бедности. В среднем женщины хотели бы зарабатывать 920 тысяч рублей, а мужчины — 780 тысяч рублей.