Цены на скупку золота и серебра снова увеличиваются

МИНСК, 11 окт — Sputnik.Тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе изменятся в Беларуси, это следует из постановления Минфина № 50 от 4 октября, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.