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Цены на скупку золота и серебра снова увеличиваются

В Беларуси вырастут тарифы на скупку золота и серебра в изделиях и ломе, а платина наоборот подешевеет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik.Тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе изменятся в Беларуси, это следует из постановления Минфина № 50 от 4 октября, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новые цены начнут действовать с 11 октября.

Скупочные тарифы за один грамм золота теперь будут следующими:

  • 375 проба — 93,43 рубля (ранее — 84,87),
  • 500 проба — 124,57 рубля (113,17),
  • 583 и 585 пробы — 145,75 рубля (132,40),
  • 750 проба — 186,86 рубля (169,75),
  • 900 проба — 224,23 рубля (203,70),
  • 916 проба — 228,21 рубля (207,32),
  • 950 проба — 236,68 рубля (215,01),
  • 958 проба — 238,68 рубля (216,82).

Скупочные цены на серебро также вырастут. Так, один грамм этого драгоценного металла 750-й пробы будет стоить 2,24 рубля (прежний тариф — 2,15).

Цены на другие пробы серебра будут такими:

  • 800 проба — 2,38 рубля (2,30),
  • 875 проба — 2,61 рубля (2,51),
  • 916 проба — 2,73 рубля (2,63),
  • 925 проба — 2,76 рубля (2,65),
  • 960 проба — 2,86 рублей (2,76).

Платина 950-й наоборот подешевела: ранее один грамм стоил 94,10 рублей, теперь — 89,42.

Обновленные цены затронут лишь драгметаллы в изделиях и ломе, на мерные слитки и монеты это не распространяется.

Предыдущий раз скупочные цены на драгоценные металлы менялись в Беларуси в июне этого года.

золото и драгметаллы