Цены на скупку золота и серебра снова увеличиваются

МИНСК, 11 окт — Sputnik.Тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе изменятся в Беларуси, это следует из постановления Минфина № 50 от 4 октября, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Новые цены начнут действовать с 11 октября.
Скупочные тарифы за один грамм золота теперь будут следующими:
- 375 проба — 93,43 рубля (ранее — 84,87),
- 500 проба — 124,57 рубля (113,17),
- 583 и 585 пробы — 145,75 рубля (132,40),
- 750 проба — 186,86 рубля (169,75),
- 900 проба — 224,23 рубля (203,70),
- 916 проба — 228,21 рубля (207,32),
- 950 проба — 236,68 рубля (215,01),
- 958 проба — 238,68 рубля (216,82).
Скупочные цены на серебро также вырастут. Так, один грамм этого драгоценного металла 750-й пробы будет стоить 2,24 рубля (прежний тариф — 2,15).
Цены на другие пробы серебра будут такими:
- 800 проба — 2,38 рубля (2,30),
- 875 проба — 2,61 рубля (2,51),
- 916 проба — 2,73 рубля (2,63),
- 925 проба — 2,76 рубля (2,65),
- 960 проба — 2,86 рублей (2,76).
Платина 950-й наоборот подешевела: ранее один грамм стоил 94,10 рублей, теперь — 89,42.
Обновленные цены затронут лишь драгметаллы в изделиях и ломе, на мерные слитки и монеты это не распространяется.
Предыдущий раз скупочные цены на драгоценные металлы менялись в Беларуси в июне этого года.