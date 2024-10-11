В Екатеринбурге после снегопада резко взлетели цены на такси

Получасовая поездка из центра города до Академического района — улицы Академика Ландау — оценивается почти в 500 рублей. При этом в обратную сторону та же поездка будет стоить в два раза дороже, а ожидание водителя займет около 14 минут. Для любителей авто бизнес-класса увеличивается и цена, и время ожидания — до 1430 рублей и 21 минуты соответственно. Приложение обосновывает такие цены дальней подачей, большим количеством заказов и затрудненным движением.