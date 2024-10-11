В Екатеринбурге после снегопада резко взлетели цены на такси

В Екатеринбурге утром 11 октября жители Екатеринбурга возмутились из-за цен на такси — стоимость обычных поездок увеличилась в разы. Местные жители связывают изменение стоимости услуги со снегопадом, который начался днем 10 октября и продолжал идти минувшей ночью. Стоимость поездок на такси из Академического в центр достигают полутора тысяч рублей.
С трудностями столкнулись жители микрорайонов, расположенных вокруг и вдали от центра Екатеринбурга. Жительница микрорайона Автовокзал поделилась своим возмущением в связи с ростом цен. Она пыталась вызвать такси около 9:20, но, увидев цену, сразу же решила добираться до Харитоновского парка на трамвае.
— Обычно такси от моего дома до работы стоит около 300 рублей. Сегодня утром — 760 рублей, — делится с «КП-Екатеринбург» Татьяна. — Цены взлетели еще с вечера, когда начался снегопад.
Те, кто решил отправиться по делам раньше, успели застать еще более внушительные цены за такси. Виктория пыталась вызвать машину около 7:40 с Пионерского на ВИЗ. В итоге, увидев стоимость услуги, она решила отказаться от идеи.
— Сегодня за поездку, которая обычно стоит 300, просили 940 рублей, — делится с редакцией девушка.
На данный момент цены на такси, можно сказать, частично нормализовались. Проехать километр по центру Екатеринбурга в автомобиле эконом-класса приложение оценивает примерно в 190 рублей. При этом сервис оценивает стоимость проезда как слегка повышенную — на это влияет количество заказов, превышающее число работающих таксистов, а также затрудненное движение.
Получасовая поездка из центра города до Академического района — улицы Академика Ландау — оценивается почти в 500 рублей. При этом в обратную сторону та же поездка будет стоить в два раза дороже, а ожидание водителя займет около 14 минут. Для любителей авто бизнес-класса увеличивается и цена, и время ожидания — до 1430 рублей и 21 минуты соответственно. Приложение обосновывает такие цены дальней подачей, большим количеством заказов и затрудненным движением.