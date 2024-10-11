В Красноярске ищут подрядчика для строительства спорткомплекса на Авиаторов

В Красноярске на Авиаторов появится двухэтажный спорткомплекс площадью 5,4 тыс. кв. метров. Сейчас ищут подрядчика, который построит объект. Тендер появился на госзакупках.
Начальная цена контракта составляет 707,2 млн рублей. В документах указано, что в спорткомплексе будет игровой и тренажерный зал, а также зал для гимнастики. Одновременно там смогут заниматься 86 человек. Зрительские трибуны рассчитаны на 246 мест. Рядом оборудуют наземную парковку на 38 машиномест.
Проект строительства уже получил положительное заключение госэкспертизы. Здание возведут на деньги краевого бюджета. Заказчиком выступает Управление капитального строительства.
Выполнить работы подрядчик должен до 29 декабря 2025 года. Заявку на участие в торгах можно подать до 16 октября.