В Красноярске ищут подрядчика для строительства спорткомплекса на Авиаторов

Начальная цена контракта составляет 707,2 млн рублей. В документах указано, что в спорткомплексе будет игровой и тренажерный зал, а также зал для гимнастики. Одновременно там смогут заниматься 86 человек. Зрительские трибуны рассчитаны на 246 мест. Рядом оборудуют наземную парковку на 38 машиномест.