Авиакомпании сокращают число международных вылетов из Перми

Также в этом году таможенным постом в результате контроля физических лиц и перемещаемого ими багажа выявлено 154 факта перемещения товаров, подпадающих под действующие запреты и ограничения (в частности — продукты питания, подпадающие под ветеринарный контроль), 40 фактов превышения норм ввоза табачных изделий, восемь фактов ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования, девять фактов превышения норм ввоза алкогольной продукции, десять фактов незаконного перемещения наличных денежных средств, два факта перемещения оружия.