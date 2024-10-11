В Ростове дополнительно отремонтируют еще четыре дороги

— На некоторых дорогах подрядчики доделывают сопутствующие работы и устраняют замечания. Так, максимальная степень готовности участка дороги на проспекте Буденновском (от улицы М. Горького до улицы Целиноградской). Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,75 км. Сейчас идет приемка выполненных работ. После проведения контроля качества дорожные службы нанесут горизонтальную дорожную разметку, — рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.