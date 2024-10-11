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Волгоградские управляющие компании выплатят 40 млн рублей штрафов

На территории региона усилен контроль за деятельностью управляющих организаций.

Всего за 9 месяцев текущего года в адрес нерадивых УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих компаний было направлено 467 административных штрафов на сумму более 40 млн рублей. На системной основе продолжается работа по защите интересов волгоградцев в соответствии с задачами, поставленными главой региона Андреем Бочаровым.

Как сообщает региональная Госжилинспекция, только в сентябре было вынесено 41 постановление о назначении административных наказаний, из них 8 — в виде предупреждения, 33 — в виде штрафа на сумму 2,7 млн рублей.

Соответствующие меры принимаются за нарушение лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами и т. д.

штрафы