Волгоградские управляющие компании выплатят 40 млн рублей штрафов

Всего за 9 месяцев текущего года в адрес нерадивых УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих компаний было направлено 467 административных штрафов на сумму более 40 млн рублей. На системной основе продолжается работа по защите интересов волгоградцев в соответствии с задачами, поставленными главой региона Андреем Бочаровым.
Как сообщает региональная Госжилинспекция, только в сентябре было вынесено 41 постановление о назначении административных наказаний, из них 8 — в виде предупреждения, 33 — в виде штрафа на сумму 2,7 млн рублей.
Соответствующие меры принимаются за нарушение лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами