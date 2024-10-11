Волгоградские управляющие компании выплатят 40 млн рублей штрафов

Всего за 9 месяцев текущего года в адрес нерадивых УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих компаний было направлено 467 административных штрафов на сумму более 40 млн рублей. На системной основе продолжается работа по защите интересов волгоградцев в соответствии с задачами, поставленными главой региона Андреем Бочаровым.