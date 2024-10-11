Утверждена дорожная карта газификации Красноярского края

Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром» и Михаил Котюков, губернатор Красноярского края подписали дорожную карту по газификации региона. Подписание документа состоялось на Петербургском международном газовом форуме. Документ предусматривает мероприятия по газификации Красноярска до 2028 года, сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
«Газпром» проработал варианты автономной газификации со сжиженным природным газом (СПГ). Также компания для подачи сетевого газа в краевую столицу из Единой системы газоснабжения России готовится к проектированию магистрального газопровода.
С учётом обоснованной цены на газ и принципов межтопливной конкуренции сформируется перечень потребителей газа и прогнозный топливно-энергетический баланс региона до 2035 года. «Газпром» разработает проект строительства комплекса по производству газа и системы его приёма, хранения и регазификации. Регазификация сжиженного природного газа — это процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для подачи по трубопроводам потребителям.
После стороны подготовят и утвердят программу развития газоснабжения и газификации Красноярского края на 2026−2030 годы.