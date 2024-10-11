Утверждена дорожная карта газификации Красноярского края

С учётом обоснованной цены на газ и принципов межтопливной конкуренции сформируется перечень потребителей газа и прогнозный топливно-энергетический баланс региона до 2035 года. «Газпром» разработает проект строительства комплекса по производству газа и системы его приёма, хранения и регазификации. Регазификация сжиженного природного газа — это процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для подачи по трубопроводам потребителям.