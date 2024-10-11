Новую пятитысячную купюру презентовали в Екатеринбурге

Новую пятитысячную купюру с изображением достопримечательностей Свердловской области презентовали в Екатеринбурге 11 октября.
«Думаю, что это в какой-то степени продвинет и деловую, и туристическую активность в нашем регионе. Людям захочется лично приехать и на эти объекты посмотреть», — сказал замгубернатора Дмитрий Ионин.
Он отметил, что после анонса новой денежной купюры активизировались мошенники, в связи с чем в регионе будет вестись просветительская работа, чтобы люди понимали, что не надо менять старые купюры на новые, как это предлагают сделать мошенники.