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Новую пятитысячную купюру презентовали в Екатеринбурге

На банкноте изображены достопримечательности и символы Урала.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Новую пятитысячную купюру с изображением достопримечательностей Свердловской области презентовали в Екатеринбурге 11 октября.

«Думаю, что это в какой-то степени продвинет и деловую, и туристическую активность в нашем регионе. Людям захочется лично приехать и на эти объекты посмотреть», — сказал замгубернатора Дмитрий Ионин.

Он отметил, что после анонса новой денежной купюры активизировались мошенники, в связи с чем в регионе будет вестись просветительская работа, чтобы люди понимали, что не надо менять старые купюры на новые, как это предлагают сделать мошенники.

экономика