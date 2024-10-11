Плавзавод «Владивосток 2000» отогнали в Индию для «разбора на гвозди»

Напомним, что судно было построено в Японии в 1980 году как нефтетанкер, но затем было переделано в плавучий рыбозавод. Оно способно переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки, но технологическая линия спроектирована так, что выпуск пищевой продукции невозможен. С 2019 года «Владивосток 200» принадлежал «Пасифик Марин Тролерз» и эксплуатировалось компанией «Дальморепродукт».