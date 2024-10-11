Плавзавод «Владивосток 2000» отогнали в Индию для «разбора на гвозди»

Конфискованный у структур бизнесмена Дмитрия Дремлюги плавучий рыбозавод «Владивосток 2000» готовится к «разбору на гвозди». Судно, выкупленное на аукционе московской компанией «Профессиональная коллекторская организация “АктивБизнесКонсалт” за смешные 274,5 млн рублей, уже прибыло в индийский порт Аланг — крупнейшее в мире “кладбище кораблей”, сообщает ИА PrimaMedia.
Плавзавод «Владивосток 2000» входит в перечень активов, переданных в доход государства по решению Фрунзенского районного суда Владивостока в 2023 году. Имущество на 4,3 млрд рублей, в том числе, 31 судно, земельные участки, здания и жилые помещения, ранее принадлежало бизнесмену Дмитрию Дремлюге и связанным с ним структурам.
«Рыболовное судно IMO7913622 сменило название с “Владивосток 2000” на “Divo” и в середине августа покинуло Владивосток под флагом Коморских островов, взяв курс к “берегу мертвецов” порт Аланг (Индия), где от 20 000 до 40 000 рабочих одновременно вручную разбирают списанные суда. В начале октября судно прибыло в последний пункт своего назначения», — сообщил телеграм-канал «Рыбфронт» (18+).
Напомним, что судно было построено в Японии в 1980 году как нефтетанкер, но затем было переделано в плавучий рыбозавод. Оно способно переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки, но технологическая линия спроектирована так, что выпуск пищевой продукции невозможен. С 2019 года «Владивосток 200» принадлежал «Пасифик Марин Тролерз» и эксплуатировалось компанией «Дальморепродукт».
Первоначально стартовая цена на аукционе составляла 2 млрд 114,9 млн рублей, на следующих торгах была снижена до 1 млрд 480,43 млн рублей, затем до 845,96 млн рублей и до 211,49 млн рублей. В итоге судно было продано за 274,49 млн рублей.
Каждый день стоянки «Владивостока 2000» у причальной стенки Владивостокского рыбного порта обходился государству в 2 млн рублей.