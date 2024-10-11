Средняя зарплата петербуржцев за год выросла до 79,3 тыс. рублей

В целом по стране заработная плата выросла на 17% — до 70 тыс. рублей, отмечают эксперты. Таким образом, житель Петербурга получает на 13% больше среднестатистического россиянина. Однако доход работников города на Неве по-прежнему меньше зарплаты москвичей. Так, за год средний заработок жителей столицы увеличился до 94,4 тыс. рублей (рост на 18%).