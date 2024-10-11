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Средняя зарплата петербуржцев за год выросла до 79,3 тыс. рублей

Средний заработок петербуржцев за год увеличился на 19%, достигнув 79,3 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы hh.ru, изучившие рынок труда во всех российских регионах.

Источник: Коммерсантъ

В целом по стране заработная плата выросла на 17% — до 70 тыс. рублей, отмечают эксперты. Таким образом, житель Петербурга получает на 13% больше среднестатистического россиянина. Однако доход работников города на Неве по-прежнему меньше зарплаты москвичей. Так, за год средний заработок жителей столицы увеличился до 94,4 тыс. рублей (рост на 18%).

«Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 15 тыс. рублей больше, чем петербуржцы», — отметили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дворники возглавили топ самых дефицитных работников на рынке труда Петербурга.