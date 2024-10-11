Суд приостановил строительство четырехзвездочного отеля в Якорной щели в Сочи

В Сочи заморозили строительство четырехзвездочного отеля в поселке Якорная щель. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте мэрии курорта.
В постановлении сказано, что Лазаревский районный суд обязал администрацию Сочи приостановить действие выданной разрешительной документации на строительство гостиницы на территории бывших детского лагеря «Огонек» и санатория «Якорная щель».
В начале сентября Генпрокуратура потребовала вернуть государству земли детского лагеря и санатория в поселке Якорная Щель. Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев подал иск об изъятии свыше 12 гектаров земли на побережье Черного моря.
Генпрокуратура отмечает, что после перехода земель в частные руки, участки и объекты санатория не использовались по назначению и деградировали.