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Суд приостановил строительство четырехзвездочного отеля в Якорной щели в Сочи

В Сочи заморозили строительство в Якорной щели из-за судебных разбирательств.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи заморозили строительство четырехзвездочного отеля в поселке Якорная щель. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте мэрии курорта.

В постановлении сказано, что Лазаревский районный суд обязал администрацию Сочи приостановить действие выданной разрешительной документации на строительство гостиницы на территории бывших детского лагеря «Огонек» и санатория «Якорная щель».

В начале сентября Генпрокуратура потребовала вернуть государству земли детского лагеря и санатория в поселке Якорная Щель. Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев подал иск об изъятии свыше 12 гектаров земли на побережье Черного моря.

Генпрокуратура отмечает, что после перехода земель в частные руки, участки и объекты санатория не использовались по назначению и деградировали.

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