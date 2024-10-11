Доллар сам стал сильнее — Нацбанк

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Спрос на доллары значительно вырос, заявил глава Нацбанка, комментируя высокий курс доллара к тенге.
Американская валюта пользуется высоким спросом по причине сезонной экономической активности. Как со стороны населения, так и со стороны компаний.
Еще причина в самом поведении доллара, сказал Тимур Сулейменов.
«Мы видим, что с начала октября индекс доллара к шести основным валютам усилился на 2,1%. Доллар сам стал сильнее. В отношении российского рубля доллар усилился вообще на 4%. Таким образом, глобальное укрепление доллара влияет на наш внутренний курс», — сказал Сулейменов.
Есть еще значимый фактор, продолжил глава Нацбанка. Правительство запросило дополнительный трансфер из Нацфонда и на этот месяц мы будем продавать рекордное количество 1,3−1,4 миллиарда долларов из Нацфонда для Минфина, сказал Сулейменов.
«Из этих 1,4 миллиарда долларов мы где-то одну треть уже продали на рынке, но до конца месяца продадим еще две трети. мы считаем, что этих средств вполне достаточно, чтобы эту волатильность в моменте успокоилась и курс вернулся к фундаментальным значениям».
Между тем, накануне курс доллара подошел близко к отметке 500 тенге. В обменниках Астаны курс покупки был 492, продажа — 497 тенге за американца.
Утром 11 октября в Уральске курс показал 498−495 тенге.
Между тем, Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября сказал, что никаких обещаний по курсу доллара не может дать.
«Это не в моем функционале, не в мандате. В условиях свободного рынка и курсообразования наверно никто не сможет обещания давать. 500 или не 500? Ну, как вы видите, это определенная психологическая отметка, которую многие ждут. Здесь опять-таки нужно смотреть на фундаментальный фактор. Это значит — насколько сильна наша экономика, как хорошо растет ВВП, экспорт, как сокращается импорт и какой платежный баланс», — отметил Сулейменов.
Экономический рост хороший, продолжил Сулейменов. Платежный баланс на околонулевом значении и это тоже хороший показатель, раньше он был в глубоком дефиците, отметил глава Нацбанка. Поэтому фундаментальных факторов для ослабления тенге нет.