Доллар сам стал сильнее — Нацбанк

«Это не в моем функционале, не в мандате. В условиях свободного рынка и курсообразования наверно никто не сможет обещания давать. 500 или не 500? Ну, как вы видите, это определенная психологическая отметка, которую многие ждут. Здесь опять-таки нужно смотреть на фундаментальный фактор. Это значит — насколько сильна наша экономика, как хорошо растет ВВП, экспорт, как сокращается импорт и какой платежный баланс», — отметил Сулейменов.