Машиностроительные предприятия Петербурга увеличили выработку на 35 процентов

Машиностроительные предприятия Петербурга, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда», а таких в городе 26, нарастили выработку на 35 процентов. Это позволило принести в экономику свыше 1,6 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.