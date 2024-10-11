Машиностроительные предприятия Петербурга увеличили выработку на 35 процентов

Машиностроительные предприятия Петербурга, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда», а таких в городе 26, нарастили выработку на 35 процентов. Это позволило принести в экономику свыше 1,6 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Также местные предприятия машиностроительной области на 29 процентов увеличили скорость процессов и на 31 процент снизили объемы незавершенного производства.
— На данный момент машиностроительный комплекс Петербурга обеспечивает более 10 процентов всего машиностроительного производства России. На его долю приходится свыше 90 процентов инновационной продукции промышленных предприятий города, — отметил губернатор Александр Беглов.
Среди 26 машиностроительных предприятий особенно выделился арматуростроительный завод «Армалит», который входит в пятерку крупнейших заводов страны. Он стал лидером по показателю роста выработки — 64 процента.