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По нацпроекту в Маслянино Новосибирской области благоустроен «Гуляй-парк»

Благоустройство общественного пространства «Гуляй-парк» в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области велось два года по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Благоустройство общественного пространства «Гуляй-парк» в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области велось два года по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Цель проекта — преобразить протяженный въезд в поселок Маслянино по ул. Коммунистической. Финансирование проекта за весь период реализации составило 34,1 миллиона рублей — средства федерального, областного и местного бюджетов.

В 2022 году были выполнены подготовительные и земляные работы, далее установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением, которая «встречает» гостей поселка. В текущем году вдоль ул. Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок — детской и спортивной. Площадки уже стали главным местом притяжения для детей и молодежи близлежащего микрорайона.

Работы по нацпроекту проконтролировали специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона.

ЖКХ