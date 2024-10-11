По нацпроекту в Маслянино Новосибирской области благоустроен «Гуляй-парк»

В 2022 году были выполнены подготовительные и земляные работы, далее установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением, которая «встречает» гостей поселка. В текущем году вдоль ул. Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок — детской и спортивной. Площадки уже стали главным местом притяжения для детей и молодежи близлежащего микрорайона.