По нацпроекту в Маслянино Новосибирской области благоустроен «Гуляй-парк»

Благоустройство общественного пространства «Гуляй-парк» в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области велось два года по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Цель проекта — преобразить протяженный въезд в поселок Маслянино по ул. Коммунистической. Финансирование проекта за весь период реализации составило 34,1 миллиона рублей — средства федерального, областного и местного бюджетов.
В 2022 году были выполнены подготовительные и земляные работы, далее установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением, которая «встречает» гостей поселка. В текущем году вдоль ул. Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок — детской и спортивной. Площадки уже стали главным местом притяжения для детей и молодежи близлежащего микрорайона.
Работы по нацпроекту проконтролировали специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона.