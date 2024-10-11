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В Самарской области уделяют особое внимание развитию сельских территорий

В регионе идет работа по улучшению условий для молодых специалистов и наставников в сфере АПК.

Источник: Екатерина Романова

В Самарской области реализуют госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Одно из направлений ее работы — компенсация затрат сельхозтоваропроизводителям, которые принимают студентов на практику. Это способствует исполнению методов дуального образования в сфере агропромышленного комплекса.

По словам председателя комитета губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию, координатору проекта «Российское село» партии «Единая Россия» в Самарской области Николая Сомова, в регионе уделяют большое внимание теме поддержки кадрового потенциала АПК. Сейчас идет работа по совершенствованию условий для молодых специалистов. Речь идет о подъемных, которые дают выпускникам учебных заведений, только пришедшим в отрасль. Депутаты предлагают увеличить суммы единовременной и ежемесячной выплаты.

«Сейчас наша задача — обосновать те суммы, которые мы хотим предложить в качестве единовременной и ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам. Чтобы в следующем году заложить эту сумму в проект областного бюджета», — отметил Николай Сомов.

Также в Самарской области разработали законопроект о поддержке наставничества. Предлагается ввести систему поощрения для наставников в отрасли сельского хозяйства. Эту инициативу еще предстоит обсудить с членами регионального правительства.

Добавим, финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» — один из приоритетов «Единой России» при рассмотрении федерального бюджета. Народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере: от медицинского обеспечения до образования и культуры.

сельское хозяйство