В Самарской области уделяют особое внимание развитию сельских территорий

По словам председателя комитета губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию, координатору проекта «Российское село» партии «Единая Россия» в Самарской области Николая Сомова, в регионе уделяют большое внимание теме поддержки кадрового потенциала АПК. Сейчас идет работа по совершенствованию условий для молодых специалистов. Речь идет о подъемных, которые дают выпускникам учебных заведений, только пришедшим в отрасль. Депутаты предлагают увеличить суммы единовременной и ежемесячной выплаты.