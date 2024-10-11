Губернатор выделил деньги на покупку новых троллейбусов и трамваев для Екатеринбурга

Отметим, что расходы на транспорт предусмотрели в процессе корректировки бюджета на 2024 год. «Мы утвердили порядок предоставления субсидии областного бюджета Екатеринбургу для приобретения троллейбусов с автономным ходом и трамвайных вагонов. В областном бюджете предусмотрено 885 млн рублей. При этом предельный уровень софинансирования за счет данных средств устанавливается в размере 50%», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Также по инициативе Евгения Куйвашева в 2023—2024 годах Свердловская область получила специальный казначейский кредит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эти средства были направлены на закупку 299 автобусов. Сегодня они курсируют в 15 муниципалитетах региона.
Благодаря этой программе удалось обновить до 10% автобусного парка, который ежедневно выходит на линию в Свердловской области. В некоторых муниципальных образованиях, таких как Талица, Ирбит и Нижний Тагил, автобусный парк был обновлен полностью.
Отметим, что в регионе ведется работа по обновлению транспортного парка. Так, в 2022 году президент Владимир Путин поддержал инициативу Евгения Куйвашева по обновлению троллейбусов к юбилею Екатеринбурга. Благодаря федеральному финансированию и софинансированию из регионального и местного бюджетов Екатеринбург приобрел 50 троллейбусов, которые сегодня курсируют по городу. Это низкопольные машины большого класса с удлиненным автономным ходом.