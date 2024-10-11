Когда закончится ремонт дорог в Екатеринбурге

Председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, когда в уральской столице закончится ремонт дорог.
— На финишной прямой находятся несколько объектов, расположенных в центре мегаполиса: улица Хохрякова, переулок Центральный рынок, улица Сакко и Ванцетти, улица Мельковская, — уточняет Тамара Благодаткова. — На всех этих объектах выполнены работы по асфальтированию проезжих частей дорог, по устройству тротуаров, замене бортовых камней, устройству безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Остались работы по асфальтированию парковочных мест. Эта работа будет выполнена в ближайшие дни с соблюдением технологии производства и климатических условий.
Что касается участка улицы Малышева от улицы Московской до улицы Добролюбова, то ремонт на этом объекте ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
— Ранее подрядной организацией были нарушены сроки производства работ. Сейчас они стараются в усиленном темпе подтянуть работу. Надеемся, что подрядчики успеют в благоприятные погодные условия завершить весь объем работ, — добавляет председатель Комитета благоустройства.
По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем сезоне муниципалитетом был запланирован ремонт 13 участков автодорог общей площадью 278,4 тысячи квадратных метров и протяженностью 14,5 километра.