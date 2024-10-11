Когда закончится ремонт дорог в Екатеринбурге

— На финишной прямой находятся несколько объектов, расположенных в центре мегаполиса: улица Хохрякова, переулок Центральный рынок, улица Сакко и Ванцетти, улица Мельковская, — уточняет Тамара Благодаткова. — На всех этих объектах выполнены работы по асфальтированию проезжих частей дорог, по устройству тротуаров, замене бортовых камней, устройству безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Остались работы по асфальтированию парковочных мест. Эта работа будет выполнена в ближайшие дни с соблюдением технологии производства и климатических условий.