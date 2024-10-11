В Новосибирском районе реконструируют дорогу к ЦКП «СКИФ»

«Со временем территория ближайших населенных пунктов увеличилась, и интенсивность движения по трассе значительно возросла. Направлением стал пользоваться не только легковой, но и грузовой транспорт. Это привело к износу дороги, местами покрытие и вовсе разрушилось. Проведение работ по замене покрытия нецелесообразно — необходима полная замена земляного полотна и основания дороги с изменением параметров объекта», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.