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В Новосибирском районе реконструируют дорогу к ЦКП «СКИФ»

Новая дорога будет модернизирована до уровня, который соответствует интенсивности и составу транспортного потока.

В Новосибирском районе ведётся реконструкция участка дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д “К-19 ₽” от железнодорожного переезда в районе станции “Крахаль” вдоль строительной площадки ЦКП “СКИФ” и далее к садовым обществам. Работы выполняются благодаря поддержке национального проекта “Безопасные качественные дороги”.

Дорога «Инская — Барышево — 39 км а/д “К-19 ₽” была построена ещё в 80-х годах прошлого века. В то время её строили без соблюдения отраслевых норм, а толщина покрытия была минимальной.

«Со временем территория ближайших населенных пунктов увеличилась, и интенсивность движения по трассе значительно возросла. Направлением стал пользоваться не только легковой, но и грузовой транспорт. Это привело к износу дороги, местами покрытие и вовсе разрушилось. Проведение работ по замене покрытия нецелесообразно — необходима полная замена земляного полотна и основания дороги с изменением параметров объекта», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Новая дорога будет реконструирована до категории, соответствующей интенсивности и составу транспортного потока. Подрядчику предстоит провести устройство новой конструкции дорожной одежды, реконструкцию водопропускных труб, устройство тротуаров и велодорожек, стационарного электрического освещения, остановок общественного транспорта, технических средств организации дорожного движения. Срок завершения работ по контракту — середина октября 2025 года.