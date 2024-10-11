Почти половина жителей Ростова посчитали свой город дорогим

В Ростове почти половина жителей посчитали свой город дорогим. Если быть точным, то за это высказались 49% опрошенных сервисом SuperJob.
При этом 32% опрошенных жителей донской столицы наоборот, посчитали жизнь в городе недорогой. Это на 1% меньше, чем было год назад.
По мнению горожан, у них самые большие траты идут на жилье, оплату коммунальных услуг, продукты и проезд. Также немалую часть бюджета им приходится отдавать за медицинские и бытовые услуги, развлечения и досуг.
Традиционно самым дорогим городом считают люди, живущие в Москве — 56%. Среди городов-миллионников реже всего в Челябинске — 33%.