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Старый рынок на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе в Самаре снесли

С карты Самары исчезли старые торговые точки на Московском шоссе.

Источник: соцсети

В Самаре окончательно снесли старый рынок на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Вопрос о его ликвидации подняли еще в 2022 году. Многие самарцы были недовольны внешним видом этой территории. К тому же, в 2019 году выяснилось, что рынок находится в опасном месте — слишком близко от линии электропередач.

Вопрос о сносе рынка обещали рассмотреть в рамках комплексного благоустройства Промышленного района Самары. А летом 2024 года здесь начали строить новые торговые павильоны, чтобы облагородить территорию.

11 октября в соцсетях самарцы стали сообщать, что старый рынок снесли полностью, а торговля теперь идет только в новых павильонах.

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