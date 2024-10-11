Старый рынок на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе в Самаре снесли

В Самаре окончательно снесли старый рынок на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Вопрос о его ликвидации подняли еще в 2022 году. Многие самарцы были недовольны внешним видом этой территории. К тому же, в 2019 году выяснилось, что рынок находится в опасном месте — слишком близко от линии электропередач.