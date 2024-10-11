Самарский автовокзал снова пытаются признать банкротом

Для хозяев самарского автовокзала это не первый случай. Тогда у корпорации накопился долг по налогам в размере 10,7 миллиона рублей. Но дело закрыли, так как компания расплатилась с долгами. Однако стражи порядка выяснили, что руководство «ЕКА» добилось этого за счет невыплаты зарплаты своим сотрудникам, и Гюзель Санникова попала под уголовную статью. Впоследствии суд закрыл дело, так как она примирилась с сотрудниками.