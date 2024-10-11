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В Ростовской области появится центр разработки беспилотников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил решение о учреждении научно-производственного центра для разработки и производства беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщается, центр будет заниматься созданием, тестированием, сертификацией и внедрением на рынок беспилотных авиационных систем. Министерство промышленности и энергетики области является учредителем центра. Создание центра осуществляется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и региональной программы развития беспилотных авиационных систем на территории региона.

В рамках национального проекта предусмотрены гранты для осуществления исследовательских, тестовых, производственных и образовательных проектов по внедрению беспилотных авиационных систем.

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