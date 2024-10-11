В Ростовской области появится центр разработки беспилотников

Как сообщается, центр будет заниматься созданием, тестированием, сертификацией и внедрением на рынок беспилотных авиационных систем. Министерство промышленности и энергетики области является учредителем центра. Создание центра осуществляется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и региональной программы развития беспилотных авиационных систем на территории региона.