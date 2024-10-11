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В Краснодаре строительство нового аэропорта выполнено на 30%

В Краснодаре строительство нового международного аэропорта выполнено на треть. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил на пресс-туре руководитель дирекции технического заказчика Денис Акинфиев.

Специалист отметил, что речь идет о возведении аэровокзального комплекса (АВК). Ожидается, что объект будет включать основные строения, административные корпуса, вспомогательные здания, трансформаторные подстанции, котельную, внутренние инженерные сети и парковочные зоны.

Также в терминале разместят зону регистрации, залы ожидания и мини-рестораны на входе. Пассажиропоток составит 7,5 млн туристов.

Общая готовность конструктива здания терминала составляет 60%. Сейчас завершены работы по возведению трех этажей. Кроме того, установлены колонны и начат монтаж металлоконструкций. Ввод всего объекта запланирован на 2026 год.

строительство