В Калининграде будут производить автомобили с ручным управлением

Во время Петербургского международного газового форума калининградский автопроизводитель «Автотор» презентовал седан BAIC U5 PLUS на газе и с ручным управлением.
Эта модель специально создана для обучения маломобильных граждан, в том числе ветеранов СВО.
Автомобиль оснащен газобаллонным оборудованием, производство которого локализовано компанией «Газпром газомоторные системы» на территории Московской области.
В рамках презентации ключи от автомобиля были переданы ДОСААФ Россия для последующей тестовой эксплуатации автомобиля.
«Заводом была разработана технология, проведена сертификация для конвейерного производства. И мы начали производить в заводском исполнении автомобили на газомоторном топливе. Мы гордимся нашим сотрудничеством с ДОСААФ: вместе мы адаптировали эти автомобили для людей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы эти люди, героические люди, не были оторваны от жизни и имели возможность передвигаться на своем личном транспорте. Мы сделали автомобили с ручным управлением разной вариации. У нас есть планы по созданию более широкой линейки моделей, чтобы у людей была возможность выбора», — отметил председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.