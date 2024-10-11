Грядущие в первой облбольнице перемены обсудили в Волгограде

Пятилетнюю программу развития формируют в настоящее время для первой волгоградской областной клинической больницы. Как будет выглядеть в обозримом будущем медицинское учреждение и чем обернутся изменения рядовым пациентам, выяснял vlg.aif.ru.
ЛОР-центр.
Об изменениях, которые ждут ВОКБ № 1, говорили в ходе рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова утром 11 октября. Одно из важнейших — уже в 2025 году здесь появится современный ЛОР-центр. Основная задача на данный период — подготовить базу для его создания.
По словам главврача больницы Наталии Кушнирук, центр разместится в двухэтажном корпусе № 8 и структурно объединит все ЛОР-отделения медучреждения, включая сурдологический центр.
Помощь в центре будут оказывать и взрослым, и маленьким пациентам детям с ЛОР-патологией на всех этапах лечения. Пока идут работы, их прием продолжается в тех помещениях, где ремонт уже закончен.
Корпус реабилитации.
Масштабными работами охвачен и четвертый корпус. Здесь размещен нейрохирургический центр.
К восстановлению этого здания особые требования и особенное отношение — оно имеет статус объекта культурного наследия. Завершение капитального ремонта всех его помещений и полное обновление операционного блока также запланировано на 2025 год.
В пятилетней программе развития ВОКБ № 1 не только вопросы обновления оставшихся отделений и корпусов. В ней предусмотрена организация инновационных и востребованных площадок. В частности, предполагается создание оснащенного по передовым стандартам центра глазных болезней и центра подготовки кадров — такого, как уже работает в первом волгоградском онкологическом диспансере.
Другая важнейшая задача: строительство отдельного корпуса реабилитации. Приоритетом станет оказание помощи участникам СВО и ветеранам боевых действий, но в целом помощь будет оказываться всем жителям региона.
Кафедра ВолгГМУ.
Всего в облбольнице на сегодняшний день отремонтировали и привели в порядок больше 12,5 тысяч квадратных метров площадей.
«Больница изменилась, прогресс серьезный. Но работа должна продолжаться. Сюда приезжают люди со всей области для получения медицинской помощи, здесь нужно все привести в порядок до конца», — подчеркнул губернатор.
Андрей Бочаров заметил: большая территория медучреждения позволяет с нуля построить здесь модульный центр для обучения студентов и ординаторов профильных кафедр ВолгГМУ. Ранее сообщалось, что студенты-ординаторы уже после первого курса смогут приступить к практике.