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В Братске начался второй этап реконструкции аэропорта

Специалисты оборудовали новый перрон.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Реконструкция аэропорта продолжается в Братске, специалисты завершают первый этап. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, на сегодняшний день готов новый перрон и смонтированы очистные сооружения.

— Международный аэропорт Братска имеет федеральное значение. Туда прилетают из отдаленных территорий Приангарья, это запасной аэродром для иркутских самолетов. После реконструкции появится возможность принимать больше воздушных судов, привлечь новые авиакомпании и расширить географию полетов.

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заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

В ближайшее время подрядчик перейдет к обустройству рулежных дорожек, расширит искусственно-взлетную полосу и заменит светосигнальное оборудование. Помимо этого владелец хочет построить новое здание аэровокзала, проект еще согласовывают.

С августа 2024 на парковке работает остановочный пункт, также изменили разметку движения. А с 15 октября в аэропорт будет заезжать межмуниципальный маршрут № 819 «Братск — Усть-Илимск».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 6-летний мальчик сжег 12 рулонов сена и постройку.

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