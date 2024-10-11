В Братске начался второй этап реконструкции аэропорта

Реконструкция аэропорта продолжается в Братске, специалисты завершают первый этап. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, на сегодняшний день готов новый перрон и смонтированы очистные сооружения.
— Международный аэропорт Братска имеет федеральное значение. Туда прилетают из отдаленных территорий Приангарья, это запасной аэродром для иркутских самолетов. После реконструкции появится возможность принимать больше воздушных судов, привлечь новые авиакомпании и расширить географию полетов.
В ближайшее время подрядчик перейдет к обустройству рулежных дорожек, расширит искусственно-взлетную полосу и заменит светосигнальное оборудование. Помимо этого владелец хочет построить новое здание аэровокзала, проект еще согласовывают.
С августа 2024 на парковке работает остановочный пункт, также изменили разметку движения. А с 15 октября в аэропорт будет заезжать межмуниципальный маршрут № 819 «Братск — Усть-Илимск».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 6-летний мальчик сжег 12 рулонов сена и постройку.