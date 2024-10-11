Мэрия Уфы: средняя зарплата к 2042 году может превысить 200 тысяч рублей

Администрация Уфы прогнозирует увеличение средней зарплаты в крупных и средних организациях города до 206,6 тыс. руб. в месяц к 2042 году. Такой показатель ожидается в базовом сценарии социально-экономического развития города. Консервативный сценарий предполагает, что показатель будет ниже на 19,7% — 165,9 тыс. руб.