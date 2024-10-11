Мэрия Уфы: средняя зарплата к 2042 году может превысить 200 тысяч рублей

Эти цифры содержатся в прогнозе социально-экономического развития Уфы до 2042 года, опубликованном для общественных обсуждений. В 2024 году, по оценкам авторов документа, средняя зарплата в Уфе составляет 85,3 тыс. руб. Результаты приведены с учетом изменения цен.
Планируется, что промышленное производство в городе по консервативному сценарию превысит 2 трлн руб., а по базовому — 2,5 трлн руб. Нынешний показатель по предварительным оценкам — 1,3 трлн руб. Инвестиции должны увеличиться с нынешних 236,6 млрд руб. до 588,5 — 609,4 млрд руб.
Население Уфы через 18 лет будет составлять от 1,260 до 1,275 млн человек.