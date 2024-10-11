«Около 50% отправят в Китай». Минлесхоз Беларуси заявил о рекорде экспорта пиломатериалов

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко уточнил, что не стоит забывать и о том, что Беларуси нужна добавленная стоимость. И заметил, что необходимо следить, чтобы из проданных пиломатериалов экспортеры потом не делали мебель и не поставляли в республику.