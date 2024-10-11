«Около 50% отправят в Китай». Минлесхоз Беларуси заявил о рекорде экспорта пиломатериалов

Беларусь отправит на экспорт рекордный за всю историю объем пиломатериалов в 2024 году, пишет БелТА.
Так, по словам министра лесного хозяйства Александра Кулика, лесохозяйственные учреждения Минлесхоза за январь-сентябрь продали свыше 788 тысяч кубометров пиломатерилов, на 12,5% превысив прошлогодние объемы. В министерстве уверены, что по итогам 2024-го экспорт белорусского леса превысит цифру в 1 миллион кубических метров, что станет рекордом за всю историю Беларуси.
— Мы побьем рекорд и поставим миллион кубометров пиломатериалов на экспорт. В истории такого не было. Максимум к 800 тысячам мы подходили, — прокомментировал министр.
Еще министр уточнил, что основным рынком, куда экспортируется белорусский лес является Китай. В КНР Беларусь отправляет на экспорт около 50% пиломатериалов.
В стоимостном выражении за январь — сентябрь Беларусь экспортировала лесопродукции и услуг на 135 миллионов долларов в эквиваленте, что больше показателя 2023-го почти на 16%. Рентабельность составляет около 20%, увеличившись с прошлого года почти в два раза.
— Цены на экспорт хорошо поднялись, поэтому сейчас все условия для нас есть, — оценил Кулик конъюнктуру рынка.
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко уточнил, что не стоит забывать и о том, что Беларуси нужна добавленная стоимость. И заметил, что необходимо следить, чтобы из проданных пиломатериалов экспортеры потом не делали мебель и не поставляли в республику.
— Только чтобы они из наших материалов потом мебель не делали и нам не везли, — предостерег президент.
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