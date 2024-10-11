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На капитальный ремонт омской гимназии хотят направить более 380 миллионов

Сейчас на объекте возводят второй и третий этажи.

Источник: Om1 Омск

На строительной площадке гимназии на улице 3-й Транспортной, 5, продолжаются работы по возведению здания. Подрядная организация ООО «Домострой» завершила строительство первого этажа, включая пол и межэтажные перекрытия, и сейчас активно занимается кирпичной кладкой второго и третьего этажей.

Работы на втором этаже включают в себя монтаж лестничных маршей, обустройство входных групп и утепление цоколя здания. Также строители приступили к установке системы отопления, которая будет обеспечивать комфортные условия в новом здании гимназии.

С 1 октября к проекту присоединилась компания ООО «АльфаСтрой», которая будет осуществлять строительный контроль. Эта организация отвечает за проверку соответствия всех выполненных работ проектной документации, а также за контроль сроков, объёмов и качества ремонта.

Активная фаза реконструкции гимназии началась весной этого года. Новое здание сохранит внешний облик прежнего, но будет обновлено и адаптировано для обеспечения безопасности и комфорта учеников и педагогов. На капитальный ремонт из городского бюджета выделено более 381 млн рублей.

В настоящий момент на стройке задействованы 71 человек и три единицы техники, включая два крана. Основная задача подрядчика — до конца ноября завершить работы по закрытию теплового контура четырехэтажного здания гимназии.