Сельхозпроизводители из Молдовы участвуют в выставке «Золотая осень»

«Мы понимаем, что для молдавских аграриев выход на российский рынок — не только единственный путь к существованию, но и единственная возможность приумножить и улучшить свои хозяйства. Мы как раз помогаем фермерам из Молдавии находить покупателей своих товаров на российском рынке. Задача торгового дома “Евразия” — ведение переговоров с сетевыми представителями, решение логистических и организационных вопросов для поставки товаров», — отметила Кучеренко.