Сельхозпроизводители из Молдовы участвуют в выставке «Золотая осень»

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Делегация фермеров из Молдовы в составе 50 человек приехала на на Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень». На стенде «Молдавский двор» можно познакомиться с традиционными угощениями страны под живую музыку молдавских музыкантов.
На выставку был приглашен представитель оппозиционного блока «Победа» — депутат Парламента Молдовы член парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александр Суходольский.
«Большое спасибо организаторам за приглашение представителей нашего молдавского агросектора. Сельхозпроизводители Молдовы увидели и убедились, насколько серьезно РФ относится к развитию агросектора нашей страны. Что она готова к восстановлению отношений с нашими фермерами».
Также депутат вместе с представителем Торгового дома «Евразия» Яной Кучеренко, молдавскими фермерами и российскими бизнесменами принял участие в пленарном заседании «Связь Молдова — Россия в области сельского хозяйства».
«Мы понимаем, что для молдавских аграриев выход на российский рынок — не только единственный путь к существованию, но и единственная возможность приумножить и улучшить свои хозяйства. Мы как раз помогаем фермерам из Молдавии находить покупателей своих товаров на российском рынке. Задача торгового дома “Евразия” — ведение переговоров с сетевыми представителями, решение логистических и организационных вопросов для поставки товаров», — отметила Кучеренко.
Она рассказала молдавским фермерам об уникальных возможностях представляемого ею торгового дома, который по сути становится своеобразным мостом между фермерами Молдовы и рынками России и стран ЕАЭС. Благодаря ему молдавская продукция уже оказалась на российских прилавках, вопреки препятствиям действующей власти страны и их проевропейской политике.
«За летне-осенний период наш торговый дом поставил в Россию сельскохозяйственные продукты из Молдавии, такие как абрикосы, персики, виноград, сливы. Они продавались в Москве, в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Перми и других городах».
Молдавские фермеры, в свою очередь, делились своими проблемами, рассказывали о потенциале собственной продукции и отсутствии реальной помощи от властей. Российские бизнесмены выступали с реальными предложениями о сотрудничестве.
«Нужно прорабатывать возможность поставки специализированных препаратов для сельского хозяйства на территорию Молдовы. Защита растений, агрохимия, удобрения и так далее. Это уникальная программа, которая сегодня, я уверен, позволит нашим аграриям увидеть свет в конце туннеля», — резюмировал Суходольский.
В конце пленарного заседания выступил представитель Минсельхоза РФ из Агентства развития сельских территорий Андрей Тутариков, который рассказал о развитии агротуризма. По предложению Суходольского, российский чиновник пообещал изучить потенциал Молдовы для сельских путешествий.