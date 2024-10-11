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Губернатор утвердил создание центра беспилотных авиасистем в Ростовской области

Научно-производственный центр беспилотных авиасистем создадут в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о создании научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По данным властей, специалисты центра БАС будут разрабатывать, испытывать и выпускать продукцию в оборот. Учредитель производства — минпромэнерго Дона.

— Мероприятия по созданию центра выполняются в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и в рамках региональной программы развития беспилотных авиасистем, — поясняют донские власти.

Напомним, летом 2024 года на Дону создали рабочую группу по развитию БАС, а региональную программу утвердили еще раньше, в ноябре 2023 года.

Региональная программа рассчитана до 2030 года. Ее цель — развитие производства беспилотных систем и комплектующих к ним. Также эта работа должна повысить кадровый и научный потенциал.

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