В Ростове выбрали подрядчика, который законсервирует Дом с ангелами на ул. Московской

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Стоимость контракта составляет 1 268 700 рублей. Большая часть средств — 1 184 375,93 рубля — будет направлена на строительно-монтажные работы. Контракт заключен с компанией «А1 Эксперт».
Работы должны быть завершены до 16 декабря 2024 года.
Здание было построено в начале XX века. Во время Великой Отечественной войны западное крыло дома было разрушено, данный объем здания восстановлен не был. Фасад оформлен с использованием композиционных приемов, мотивов штукатурного и лепного декора, характерных для переходного периода от эклектики к неоклассическому стилю модерн.
В 2009 году дом признали аварийным, а в 2016-м расселили. В 2022 году компания «А1 Эксперт» подготовила проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Согласно документу, состояние фундаментов, кровли, балконов, перекрытий и стен объекта имеет признаки физического износа свыше 40%.
Например, на крыше наблюдаются многочисленные протечки, повсеместное разрушение или повреждение, отсутствие отдельных фрагментов кровли. Кроме того, произрастают растения, корневая система которых разрушает кирпичную кладку у карнизов. На балконах зафиксированы прогрессирующие прогибы плит, разрушение опорных участков стенок, деформации стенок, разрушение ограждений, трещины в районе опорных балок, разрушение кровельных покрытий.
В стене главного фасада со стороны ул. Московской наблюдается максимальное развитие повреждений, где практически по всей высоте здания имеет место разлом шириной раскрытия до 300 мм и значительный крен западной части здания.
На основе проведенного осмотра эксперты заключили, что «существующие несущие и ограждающие строительные конструкции на момент осмотра находятся в аварийном состоянии. Состояние угрожает физической сохранности частей памятника, непрерывно идут процессы разрушения и потери материальных компонентов».
Подробнее о судьбе этого здания мы писали в январе, когда неизвестные смогли его расконсервировать и попасть внутрь. Первыми это заметили градозащитники, которые организовали волонтерский субботник, чтобы спасти здание. Удалось закрыть внутренние окна, входы и выходы со двора и фасада, ограничить течь в подвалах. Также были убраны парадные.
Ранее власти пояснили, какие аварийные дома снесут на ул. Шаумяна в Ростове.