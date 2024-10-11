В Ростове выбрали подрядчика, который законсервирует Дом с ангелами на ул. Московской

Подробнее о судьбе этого здания мы писали в январе, когда неизвестные смогли его расконсервировать и попасть внутрь. Первыми это заметили градозащитники, которые организовали волонтерский субботник, чтобы спасти здание. Удалось закрыть внутренние окна, входы и выходы со двора и фасада, ограничить течь в подвалах. Также были убраны парадные.