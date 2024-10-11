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В Ростове выбрали подрядчика, который законсервирует Дом с ангелами на ул. Московской

Ростовская область, 11 октября 2024. DON24.RU. МКУ «УЖКХ» Ленинского района Ростова определило подрядчика, который проведет первоочередные противоаварийные и консервационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — доходного дома наследников Максимова. Трехэтажное здание расположено на ул. Московской, 72.

Источник: Don24.ru

Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 1 268 700 рублей. Большая часть средств — 1 184 375,93 рубля — будет направлена на строительно-монтажные работы. Контракт заключен с компанией «А1 Эксперт».

Работы должны быть завершены до 16 декабря 2024 года.

Здание было построено в начале XX века. Во время Великой Отечественной войны западное крыло дома было разрушено, данный объем здания восстановлен не был. Фасад оформлен с использованием композиционных приемов, мотивов штукатурного и лепного декора, характерных для переходного периода от эклектики к неоклассическому стилю модерн.

В 2009 году дом признали аварийным, а в 2016-м расселили. В 2022 году компания «А1 Эксперт» подготовила проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Согласно документу, состояние фундаментов, кровли, балконов, перекрытий и стен объекта имеет признаки физического износа свыше 40%.

Например, на крыше наблюдаются многочисленные протечки, повсеместное разрушение или повреждение, отсутствие отдельных фрагментов кровли. Кроме того, произрастают растения, корневая система которых разрушает кирпичную кладку у карнизов. На балконах зафиксированы прогрессирующие прогибы плит, разрушение опорных участков стенок, деформации стенок, разрушение ограждений, трещины в районе опорных балок, разрушение кровельных покрытий.

В стене главного фасада со стороны ул. Московской наблюдается максимальное развитие повреждений, где практически по всей высоте здания имеет место разлом шириной раскрытия до 300 мм и значительный крен западной части здания.

На основе проведенного осмотра эксперты заключили, что «существующие несущие и ограждающие строительные конструкции на момент осмотра находятся в аварийном состоянии. Состояние угрожает физической сохранности частей памятника, непрерывно идут процессы разрушения и потери материальных компонентов».

Подробнее о судьбе этого здания мы писали в январе, когда неизвестные смогли его расконсервировать и попасть внутрь. Первыми это заметили градозащитники, которые организовали волонтерский субботник, чтобы спасти здание. Удалось закрыть внутренние окна, входы и выходы со двора и фасада, ограничить течь в подвалах. Также были убраны парадные.

Ранее власти пояснили, какие аварийные дома снесут на ул. Шаумяна в Ростове.

недвижимость