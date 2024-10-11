Мэрия Перми объявила торги еще на 17 городских маршрутов

По информации мэрии, маршрут № 60 будет разделен на два — № 52 «Микрорайон Водники — Комсомольская площадь» и № 60 «Детский дом культуры имени Кирова — Комсомольская площадь». Также маршрут № 20 будет разделен на № 20 «Микрорайон Новый Крым — Центральный рынок» и № 2 «Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок». Это позволит пассажирам быстрее ориентироваться в направлениях следования маршрутов.
Новый маршрут № 83 будет запущен сообщением «Улица Ушинского — улица 1905 года» через улицу Самаркандская. Маршрут № 84 планируется пустить от микрорайона Новые Ляды до СНТ «Сылва». Запуск этих маршрутов позволит организовать новые транспортные связи между микрорайонами.
Заявки по разным лотам принимаются до
Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Всего мэрия намерена разыграть 19 лотов.
Ранее мэрия нашла перевозчиков на 4 лота. Еще три конкурсных процедуры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.