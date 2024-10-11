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Мэрия Перми объявила торги еще на 17 городских маршрутов

Сегодня Мэрия Перми выставила на торги еще девять лотов по обслуживанию автобусных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе администрации, всего планируется найти перевозчиков на 17 маршрутов. Речь идёт о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025—2030 годов. Торги объявлены на маршруты № 3, 6, 10, 15, 17, 20, 31, 36, 60, 64, 66, 79 и 80, а также на новые маршруты № 2, 52, 83 и 84.

По информации мэрии, маршрут № 60 будет разделен на два — № 52 «Микрорайон Водники — Комсомольская площадь» и № 60 «Детский дом культуры имени Кирова — Комсомольская площадь». Также маршрут № 20 будет разделен на № 20 «Микрорайон Новый Крым — Центральный рынок» и № 2 «Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок». Это позволит пассажирам быстрее ориентироваться в направлениях следования маршрутов.

Новый маршрут № 83 будет запущен сообщением «Улица Ушинского — улица 1905 года» через улицу Самаркандская. Маршрут № 84 планируется пустить от микрорайона Новые Ляды до СНТ «Сылва». Запуск этих маршрутов позволит организовать новые транспортные связи между микрорайонами.

Заявки по разным лотам принимаются до 29—6 ноября. Всего на торги выставлено 9 лотов на общую сумму 9,8 млрд рублей за пятилетние контракты.

Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Всего мэрия намерена разыграть 19 лотов.

Ранее мэрия нашла перевозчиков на 4 лота. Еще три конкурсных процедуры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.