Мэрия Перми объявила торги еще на 17 городских маршрутов

Сегодня Мэрия Перми выставила на торги еще девять лотов по обслуживанию автобусных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе администрации, всего планируется найти перевозчиков на 17 маршрутов. Речь идёт о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025—2030 годов. Торги объявлены на маршруты № 3, 6, 10, 15, 17, 20, 31, 36, 60, 64, 66, 79 и 80, а также на новые маршруты № 2, 52, 83 и 84.