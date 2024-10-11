«Я же сказал: мобилизуйте». Лукашенко сказал мобилизовать белорусов для разбора буреломов

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Минлесхоз за отставание по срокам уборки буреломов после урагана и снова поручил мобилизовать для этого белорусов, сообщает пресс-служба президента.
Так, министр лесного хозяйства Александр Кулик сообщил Александру Лукашенко, что по состоянию на 11 октября рубки леса в Беларуси провели на 19,8 тысячи гектаров и заготовили свыше 3,2 миллиона кубометров древесины. В том числе сплошные рубки проводились на 10,7 тысячи гектаров.
Эту древесины используют на белорусских деревообрабатывающих предприятиях. Кроме того, до конца 2024-го свыше 3,7 миллиона кубометров древесины законтрактовано для нужд внутреннего рынка.
При этом Лукашенко поинтересовался отдана ли в дело заготовленная древесина.
— Все, что ты убрал «золотое», ты в дело отдал? — спросил президент министра.
На что Кулик уточнил, что деловая древесина заготовлена по максимуму.
Затем Лукашенко потребовал неукоснительного соблюдения сроков, раскритиковав за отставания.
— Ты обещал бурелом убрать в этом году. Вы же говорили: поднимем всю страну, но уберем эти ветровально-буреломные участки, отдадим в дело и в будущем году (крайний срок) высадим лес, — указал он.
И отметил, что на данный момент работы по лесозаготовке после ураганов отстают от графика. В Минлесхозе главной причиной назвали то, что при изначальном определении сроков работы объемы представлялись гораздо меньшими. Причем ситуация не везде такая, как в Гомельской области, и в целом, по стране сроки соблюдаются.
Управляющий делами президента Юрий Назаров также пояснил, что ошибка состоит в том, что Минлесхозом не были вовремя определены масштабы буреломов.
— Но причины объективные — объемы выросли, не хватает людей и сил, — прокомментировал управделами президента.
В связи с этим Александр Лукашенко снова потребовал мобилизовать белорусов.
— Как не хватает людей? Я же сказал: мобилизуйте, — потребовал президент.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко потребовал мобилизовать население Беларуси на разбор буреломов после ураганов.
Еще мы писали, что президент высадил лес на малой родине: «Начинайте, а я за вами!».
Также мы сообщали о том, что белорусский президент работает на малой родине 11 октября и проверит «царицу полей» кукурузу.