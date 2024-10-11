«Я же сказал: мобилизуйте». Лукашенко сказал мобилизовать белорусов для разбора буреломов

И отметил, что на данный момент работы по лесозаготовке после ураганов отстают от графика. В Минлесхозе главной причиной назвали то, что при изначальном определении сроков работы объемы представлялись гораздо меньшими. Причем ситуация не везде такая, как в Гомельской области, и в целом, по стране сроки соблюдаются.