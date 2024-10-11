Заводы примут весь урожай сахарной свеклы — Минсельхоз

Напомним, что в преддверии сбора урожая сахарной свеклы под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова было проведено несколько совещаний, по итогам которых МСХ совместно с акиматами областей и заводами разработали план загрузки и график приема сахарной свеклы. Заблаговременно приняты необходимые нормативно-правовые акты для обеспечения сахарных заводов оборотными средствами. Принимая во внимание нехватку мощностей Меркенского сахарного завода было решено перенаправить 100 тыс. тонн сахарной свеклы из Жамбылской области на Аксуский сахарный завод в области Жетысу. Для возмещения фермерам транспортных расходов, норматив субсидирования увеличен с 25 тыс. тенге до 45 тыс. тенге за тонну.