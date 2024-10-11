Заводы примут весь урожай сахарной свеклы — Минсельхоз

Правительство Казахстана гарантирует, что весь произведенный объем сахарной свеклы примут на заводы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.
Ранее возникли сложности при приемке урожая: очередями и вынужденным длительным ожиданием недовольны фермеры.
По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова МСХ и акимат Жамбылской области решили:
— с 10 октября суточная мощность приема сахарной свеклы Меркенского сахарного завода увеличена с 4,5 тыс. до 5,9−6 тыс. тонн за счет дополнительных буртоукладочных машин;
— с акционерами Меркенского сахарного завода достигнута договоренность о приемке сахарной свеклы строго по ранее утвержденному графику. Это позволит упорядочить поставки свеклы фермерами на переработку;
— хозяйствам, находящимся на расстоянии более 100 км, будет выплачено 3 тенге/кг для компенсации транспортных расходов;
«Итого Меркенский завод примет 450 тыс. тонн свеклы в этом году. На сегодняшний день сахарными заводами принято на переработку 362 тыс. тонн свеклы: Мерке — 116 тыс. тонн, Коксу — 129 тыс. тонн, Аксу — 117 тыс. тонн, в том числе 9,6 тыс. тонн из Жамбылской области», — сообщили в ведомстве.
В 2024 году в стране планируют собрать 1,1 млн тонн сахарной свеклы.
Напомним, что в преддверии сбора урожая сахарной свеклы под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова было проведено несколько совещаний, по итогам которых МСХ совместно с акиматами областей и заводами разработали план загрузки и график приема сахарной свеклы. Заблаговременно приняты необходимые нормативно-правовые акты для обеспечения сахарных заводов оборотными средствами. Принимая во внимание нехватку мощностей Меркенского сахарного завода было решено перенаправить 100 тыс. тонн сахарной свеклы из Жамбылской области на Аксуский сахарный завод в области Жетысу. Для возмещения фермерам транспортных расходов, норматив субсидирования увеличен с 25 тыс. тенге до 45 тыс. тенге за тонну.
В МСХ отметили, действующие в Казахстане четыре сахарных завода нуждаются в модернизации действующих мощностей. В 2025 году будет расширена мощность Меркенского сахарного завода с 3 тыс. до 4 тыс. тонн. В ближайшие несколько лет на Таразском сахарном заводе планируется установить технологическую линию по переработке сахарной свеклы, увеличить мощность Коксуского завода до 4 тыс. тонн в сутки.
Также недавно в правительстве был презентован проект по строительству нового сахарного завода в Жамбылской области, который сможет обеспечить переработку 1 млн тонн сахарной свеклы.