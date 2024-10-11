Когда и на сколько поднимутся тарифы на электроэнергию в Алматы

Напомним, в середине сентября алматинцы пожаловались на то, что счет за «свет» вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В «АлматыЭнергоСбыт» тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.