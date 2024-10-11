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Когда и на сколько поднимутся тарифы на электроэнергию в Алматы

С середины октября в Алматы планируется повышение цен на снабжение электрической энергией. Подробнее о тарифах рассказали представители «Алматы Энергосбыт», передает корреспондент NUR.KZ.

«Департаментом на сегодняшний день рассмотрено уведомление о предстоящем повышении цен на снабжение электрической энергии “Алматы Энергосбыт” с вводом в действие с 15 октября 2024 года», — сообщила руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы Асель Буденеева.

Таким образом, с 15 октября средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС, в том числе:

  • для населения — 27,59 тенге/кВт-ч без НДС; для юридических лиц — 30,08 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для бюджетных организаций — 30,47 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для потребителей, производящих СЗПТ, — 29,04 тенге/ кВт-ч без НДС.

При этом тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии, для физических лиц составляют:

  • для первого уровня — 25,06 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для второго уровня — 33,11 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для третьего уровня — 41,39 тенге/кВт-ч без НДС.

Буденеева заявила, что на изменение цен на электроснабжение влияют изменения: средневзвешенной цены на производство и передачу электрической энергии; инвестиционной составляющей; среднемесячной номинальной зарплаты одного работника по видам экономической деятельности и получение на баланс сетей. Также изменение тарифов, по ее словам, связаны с увеличением объемов ремонтных работ.

Напомним, в середине сентября алматинцы пожаловались на то, что счет за «свет» вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В «АлматыЭнергоСбыт» тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.

А с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. Сегодня мы подробно рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление — в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

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