На Троицком мосту обновят трамвайные пути и асфальт за 411 млн рублей

Заказчик работ — ГБУ «Мостотрест». В проекте контракта не уточняется, в какой период исполнитель должен приступить к замене покрытия дороги. Однако указано, что первый этап исполнения договора определен до 14 ноября 2024 года. Ремонт должны завершить полностью до 15 октября 2025 года.
Ввиду того что подрядчик должен согласовать с УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, Федеральной службой охраны Санкт-Петербурга и местными администрациями условия выполнения работ, а также все сопутствующие действия с выделением опасных зон и границ, схем движения транспорта и пешеходов, следует, что движение по мосту перекрывать не будут.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга закупили соль и песок для борьбы с гололедицей.