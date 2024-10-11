На Троицком мосту обновят трамвайные пути и асфальт за 411 млн рублей

Ввиду того что подрядчик должен согласовать с УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, Федеральной службой охраны Санкт-Петербурга и местными администрациями условия выполнения работ, а также все сопутствующие действия с выделением опасных зон и границ, схем движения транспорта и пешеходов, следует, что движение по мосту перекрывать не будут.