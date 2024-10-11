В Казани для Мергасовского дома нашли инвестора. Объект расположен на улице Дзержинского. Об этом в ходе прямого эфира сообщил председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
На аварийном объекте уже проводят исследования. По словам Гущина, инвестор определен.
Несколько лет длился спор наследников усопшей собственницы, которая не успела переехать в новую квартиру вместе с другими жителями. Поэтому начало реставрации дома затянулось.
Тем временем в Казани завершается подготовка к саммиту стран БРИКС. Мероприятие пройдет с 22 по 24 октября. На саммит приглашения направили 38 странам.