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Поставки свинины белорусского мясокомбината возобновили в Россию

С 14 октября возобновляются поставки в Россию продукции ОАО «Могилевского мясокомбината». Об этом сказано в письме Россельхознадзора. ﻿

Речь идет о сырокопченой и сыровяленой продукции из свинины и с содержанием свинины.

В сообщении российского регулятора сказано, что продукция могилевского предприятия должна быть выработана не ранее 14 октября.