Поставки свинины белорусского мясокомбината возобновили в Россию

Речь идет о сырокопченой и сыровяленой продукции из свинины и с содержанием свинины.
В сообщении российского регулятора сказано, что продукция могилевского предприятия должна быть выработана не ранее 14 октября.
С 14 октября возобновляются поставки в Россию продукции ОАО «Могилевского мясокомбината». Об этом сказано в письме Россельхознадзора.
Речь идет о сырокопченой и сыровяленой продукции из свинины и с содержанием свинины.
В сообщении российского регулятора сказано, что продукция могилевского предприятия должна быть выработана не ранее 14 октября.