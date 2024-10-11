На Левобережье Омска появится новый жилой квартал с квартирами для нуждающихся

Инвестиционный проект планирует реализовать ООО «Квартал на Енисейской». Площадь земельного участка под застройку составляет около 122 тысяч кв. м. Здесь будут возведены дома высотой от 9 до 21 этажей, также за свой счет застройщик построит здесь школу, совмещенную с детским садом.