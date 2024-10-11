На Левобережье Омска появится новый жилой квартал с квартирами для нуждающихся

На Левом берегу в Омске построят новый жилой квартал «Замоскворечье». Он появится в границах улиц Конева и 3-й Енисейской.
Инвестиционный проект планирует реализовать ООО «Квартал на Енисейской». Площадь земельного участка под застройку составляет около 122 тысяч кв. м. Здесь будут возведены дома высотой от 9 до 21 этажей, также за свой счет застройщик построит здесь школу, совмещенную с детским садом.
Особенность нового жилого квартала в том, что часть квартир в новых домах будет предоставлена нуждающимся в жилье гражданам. В том числе жилье здесь получат 53 дольщика, вложивших деньги в проблемный недострой на Конева, 3.
Соответствующее соглашение завтройщик заключил с правительством Омской области и мэрией Омска.
«Важно, что 5% жилья будет передано переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам, а также детям-сиротам», — сообщил глава региона Виталий Хоценко.