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На Левобережье Омска появится новый жилой квартал с квартирами для нуждающихся

Об этом с застройщиком договорились мэрия и региональное правительство.

Источник: Комсомольская правда

На Левом берегу в Омске построят новый жилой квартал «Замоскворечье». Он появится в границах улиц Конева и 3-й Енисейской.

Инвестиционный проект планирует реализовать ООО «Квартал на Енисейской». Площадь земельного участка под застройку составляет около 122 тысяч кв. м. Здесь будут возведены дома высотой от 9 до 21 этажей, также за свой счет застройщик построит здесь школу, совмещенную с детским садом.

Особенность нового жилого квартала в том, что часть квартир в новых домах будет предоставлена нуждающимся в жилье гражданам. В том числе жилье здесь получат 53 дольщика, вложивших деньги в проблемный недострой на Конева, 3.

Соответствующее соглашение завтройщик заключил с правительством Омской области и мэрией Омска.

«Важно, что 5% жилья будет передано переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам, а также детям-сиротам», — сообщил глава региона Виталий Хоценко.

недвижимость